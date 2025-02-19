Минэнерго планирует ввести новый порядок оплаты счетов за электричество
В Минэнерго России предложили ввести новый порядок оплаты счетов за электричество, соответствующий проект предложения ведомства представлен на портале публикации проектов нормативно-правовых актов.
Уточняется, что новая схема оплаты счетов на электричество может быть основана на принципе take-or-pay («бери или плати»), который подразумевает оплату сетевой мощности исходя из максимально заявленной мощности, а не фактического потребления. Принцип могут начать применять к новым потребителям с мощностью не менее 670 кВт, начиная с 1 июля 2025 года.
Среди задач нового законопроекта указана оптимизация строительства сетей и сдерживание роста цен на электричество.
Ранее аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина допустила, что тарифы на электроэнергию для россиян в 2025 году вырастут в среднем на 12,6% с 1 июля. По ее словам, менее заметно тарифы возрастут в Амурской области (на 8,6%), Республике Алтай (8,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (9%), Чечне и Ямало-Ненецком АО (по 9,2%), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru