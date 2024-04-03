Минэнерго: часть НПЗ запустят в апреле-мае после ремонта

По его словам, в настоящее время на предприятиях продолжаются ремонтные работы. Все имевшие повреждения объекты будут введены в эксплуатацию, приводит заявление главы ведомства ТАСС.

Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что российские нефтяники нарастили производство топлива после серии ЧП на НПЗ. Этого удалось достичь за счет увеличения выпуска бензина на других предприятиях, сказал он.

В конце марта Служба безопасности Украины подтвердила причастность к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, передает «Радиоточка НСН».

