Минэнерго: часть НПЗ запустят в апреле-мае после ремонта

Ряд российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) планируется запустить после ремонта в апреле или мае текущего года. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

Близ НПЗ в Самарской области перехватили дрон с взрывным устройством

По его словам, в настоящее время на предприятиях продолжаются ремонтные работы. Все имевшие повреждения объекты будут введены в эксплуатацию, приводит заявление главы ведомства ТАСС.

Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что российские нефтяники нарастили производство топлива после серии ЧП на НПЗ. Этого удалось достичь за счет увеличения выпуска бензина на других предприятиях, сказал он.

В конце марта Служба безопасности Украины подтвердила причастность к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
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