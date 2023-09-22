Минэнерго: ограничение на экспорт топлива ввели бессрочно

Запрет экспорта топлива в России даст быстрый эффект на оптовые цены, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого замминистра энергетики РФ Павла Сорокина.

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По его словам, поставки добросовестных участников создадут избыток на внутреннем рынке. Отмечается, что большой объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет.

Ранее российские власти ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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