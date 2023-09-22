Минэнерго: ограничение на экспорт топлива ввели бессрочно
22 сентября 202305:20
Запрет экспорта топлива в России даст быстрый эффект на оптовые цены, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого замминистра энергетики РФ Павла Сорокина.
По его словам, поставки добросовестных участников создадут избыток на внутреннем рынке. Отмечается, что большой объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет.
Ранее российские власти ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru