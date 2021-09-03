Минэнерго не поддержало электрификацию БАМа и Транссиба после 2024 года

По его словам, для строительства дополнительной генерации и ЛЭП после 2024 года придется корректировать мероприятия в рамках стартовавшего второго этапа развития БАМа и Транссиба. В противном случае, как отметил министр, это приведет к задержке реализации второго этапа проекта.

Шульгинов также отметил, что «Россети» до сих пор не получили средства из ФНБ для реализации второго этапа.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам, «РЖД», при участии регионов и грузоотправителей, определить перспективные параметры развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с учетом планируемой грузовой базы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белоусова.

