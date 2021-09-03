Минэнерго не поддержало электрификацию БАМа и Транссиба после 2024 года
Минэнерго выступает против продолжения электрификации Восточного полигона – БАМа и Транссиба – на третьем этапе программы по расширению этих магистралей, заявил на Восточном экономическом форуме глава ведомства Николай Шульгинов.
По его словам, для строительства дополнительной генерации и ЛЭП после 2024 года придется корректировать мероприятия в рамках стартовавшего второго этапа развития БАМа и Транссиба. В противном случае, как отметил министр, это приведет к задержке реализации второго этапа проекта.
Шульгинов также отметил, что «Россети» до сих пор не получили средства из ФНБ для реализации второго этапа.
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам, «РЖД», при участии регионов и грузоотправителей, определить перспективные параметры развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с учетом планируемой грузовой базы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белоусова.
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