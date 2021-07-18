В правительстве РФ поручили определить параметры развития БАМа и Транссиба

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил профильным ведомствам, «РЖД», при участии регионов и грузоотправителей, определить перспективные параметры развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с учетом планируемой грузовой базы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белоусова.

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Поручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по транспорту, на котором обсуждались вопросы третьего этапа развития Восточного полигона, в том числе — вывоз грузов из Якутии. В рамках поручения будет создана соответствующая рабочая группа.

По словам Белоусова, важно сбалансировать интересы грузоотправителей и достичь установленных параметров развития Восточного полигона.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в марте сообщил о выделении правительством на улучшение транспортной инфраструктуры страны 780 миллиардов рублей.

«Одна из основных задач — это развитие транспортной инфраструктуры для нашего экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог», — заявил тогда Мишустин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная Дорога
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