Минэнерго назвал дедлайн для российской экономики при нефти по $25

Россия может выдерживать цену на нефть в 25 долларов за баррель в течение 6 месяцев, максимум – года. Такую оценку озвучил в интервью РБК заместитель министра энергетики Павел Сорокин. По его словам, справится с экономическими трудностями должны помочь гибкая система налогообложения и золотовалютные накопления государства.

Кроме того, на руку экономике будет и снижения курса рубля, хотя девальвация, которая уже фактически стала реальностью, ударит по доходам простых граждан. Настоящие проблемы, по словам Сорокина, начнутся, если текущие цены на нефть будут сохранятся 2 − 3 года, отмечает «Свободная пресса».