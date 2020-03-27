Минэнерго назвал дедлайн для российской экономики при нефти по $25
Россия может выдерживать цену на нефть в 25 долларов за баррель в течение 6 месяцев, максимум – года. Такую оценку озвучил в интервью РБК заместитель министра энергетики Павел Сорокин. По его словам, справится с экономическими трудностями должны помочь гибкая система налогообложения и золотовалютные накопления государства.
Кроме того, на руку экономике будет и снижения курса рубля, хотя девальвация, которая уже фактически стала реальностью, ударит по доходам простых граждан. Настоящие проблемы, по словам Сорокина, начнутся, если текущие цены на нефть будут сохранятся 2 − 3 года, отмечает «Свободная пресса».
В Минэнерго полагают, что нефтяной рынок будет меняться в зависимости от динамики пандемии коронавируса и сокращения производства чёрного золота.
Важный момент, по словам замминистра, настанет, когда рынок увидит первые индикаторы восстановления спроса после завершения карантина в нескольких странах. В этом случае цена может сбалансироваться на уровне $40–45 за баррель.
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