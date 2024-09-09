Минэнерго Молдавии сообщило о приостановке переговоров о долге с «Газпромом»

Переговоры Молдавии с «Газпромом» о погашении задолженности за поставленный газ временно приостановлены. Об этом в интервью кишиневскому телеканалу TВ-8 сообщил министр энергетики страны Виктор Парликов.

По его словам, на данный момент нет никаких изменений или активного диалога по этому вопросу. Парликов предположил, что российская компания отложила обсуждение долговых вопросов из-за текущих приоритетов.

Молдавия может возобновить закупки газа у «Газпрома» при конкурентной цене

Он добавил, что Молдавия уже представила свои предложения по урегулированию долга, но этот вопрос пока не включен в повестку «Газпрома».

На данный момент контракт между «Молдовагаз» и «Газпромом» остается в силе, но объемы поставок ограничены до 5,7 млн кубометров, которые поступают в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Для удовлетворения остальных потребностей Молдавия использует запасы и газ, приобретенный на спотовом рынке компанией «Энергоком», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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