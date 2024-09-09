Минэнерго Молдавии сообщило о приостановке переговоров о долге с «Газпромом»

Переговоры Молдавии с «Газпромом» о погашении задолженности за поставленный газ временно приостановлены. Об этом в интервью кишиневскому телеканалу TВ-8 сообщил министр энергетики страны Виктор Парликов.

По его словам, на данный момент нет никаких изменений или активного диалога по этому вопросу. Парликов предположил, что российская компания отложила обсуждение долговых вопросов из-за текущих приоритетов.