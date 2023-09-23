Минэкономразвития: Зарплаты будут расти на 10% и выше в восьми регионах
Зарплаты в восьми регионах России вырастут почти на 10% в 2023—2026 годах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.
Ожидается, что в ближайшие годы номинальный рост зарплат будет фиксироваться в Кемеровской (+11,1%), Челябинской (+10,8%), Воронежской (+10,1%), Ярославской и Владимирской областях (по +10%). Кроме того, увеличение размера оплаты труда прогнозируют в Дагестане (на 10,6%), Забайкальском крае (10,2%), Мордовии (10,1%).
При этом в семи регионах ожидают номинального роста зарплат на уровне менее 10%. Так, жители Алтайского края будут зарабатывать больше на 9,9%, в Чувашии — на 9,7%, в Оренбургской области — на 9,5%, в Новосибирской области — на 9,2%, в Ульяновской области — на 9,1%, в Адыгее и Курганской области — на 9% и 8,9% больше соответственно.
В Минэкономразвития подчеркнули, что положительная среднегодовая динамика номинальной зарплаты ожидается во всех субъектах РФ по базовому варианту прогноза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru