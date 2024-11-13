Минэкономразвития сообщило об ускорении роста цен
Инфляция за период с 6 по 11 ноября достигла 0,3%. Это свидетельствует о том, что рост цен ускорился по сравнению с периодом с 29 октября по 5 ноября, когда уровень инфляции составлял 0,19%. Об этом сообщается в отчете Минэкономразвития.
Отмечается, что средняя суточная инфляция увеличилась более чем вдвое, а рост цен с начала текущего года до 11 ноября составил 7,02%. Это большей показателей 2023 года.
Так, в секторе продовольственных товаров рост цен составил 0,55%, в секторе услуг — 0,38%, в секторе непродовольственных товаров — 0,09%.
Ранее стало известно, что цены на сливочное масло в России за неделю с 6 по 11 ноября выросли на 1,2%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru