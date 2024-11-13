Минэкономразвития сообщило об ускорении роста цен

Отмечается, что средняя суточная инфляция увеличилась более чем вдвое, а рост цен с начала текущего года до 11 ноября составил 7,02%. Это большей показателей 2023 года.

Так, в секторе продовольственных товаров рост цен составил 0,55%, в секторе услуг — 0,38%, в секторе непродовольственных товаров — 0,09%.

Ранее стало известно, что цены на сливочное масло в России за неделю с 6 по 11 ноября выросли на 1,2%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

