Дмитриев: Россия готова к глобальному дефициту ресурсов
Россия готова к наступающей эпохе дефицита ресурсов в мире. Как пишет RT, об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Комментируя информацию агентства Bloomberg о приостановке экспорта аммиачной селитры из РФ, он указал, что у России крупнейшие в мире запасы природных ресурсов.
Также в своих соцсетях он отметил, что Россия входит в ТОП-3 лидеров по производству большинства сырьевых товаров, что обесрпечивает ей имеет хорошие перспективы в условиях прогнозируемой эпохи нехватки ресурсов.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска указал на риск масштабного кризиса, с которым глобальная экономика может столкнуться из-за обострения геополитических конфликтов и роста стоимости энергоносителей.
