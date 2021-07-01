Минэкономразвития: Рост ВВП в России ускорился до 10,9%
В мае российский ВВП вырос на 10,9% в годовом выражении. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности».
В материале отмечается, что на годовую динамику основных макроэкономических показателей в последние месяцы оказывает влияние низкая база прошлого года, которая была сформирована во время пика пандемии.
В ведомстве подчеркнули, что цифры нельзя считать показательными, поэтому для принятия ряда мер и дальнейшего регулирования будут использоваться данные 2019 года.
Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел прогноз относительно роста экономики России в 2021 году. По оценке организации, ВВП страны увеличится на 3,3% вместо ожидавшихся ранее 3%. Как отмечают в организации, российская экономика пережила 2020 год сравнительно благополучно, сообщает RT.
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