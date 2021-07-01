Минэкономразвития: Рост ВВП в России ускорился до 10,9%

В мае российский ВВП вырос на 10,9% в годовом выражении. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности».

В материале отмечается, что на годовую динамику основных макроэкономических показателей в последние месяцы оказывает влияние низкая база прошлого года, которая была сформирована во время пика пандемии.