Минэкономразвития: Российская экономика переживает кризис спроса

По словам главы Минэкономразвития, это следует из недельных данных контрольно-кассовой техники. Он отметил, что этот показатель в последнее время на 10% ниже так называемой эталонной недели, за которую взят период с 13 по 19 февраля.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика РФ входит в период структурной трансформации и остро будет нуждаться в финансовых ресурсах. По ее словам, поддержка нужна будет и банкам, а компании и простые граждане ощутят сложные времена.

