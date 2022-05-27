Минэкономразвития: Российская экономика переживает кризис спроса

Экономика России в настоящий момент переживает кризис спроса, когда население и предприятия тратят недостаточно денег. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

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По словам главы Минэкономразвития, это следует из недельных данных контрольно-кассовой техники. Он отметил, что этот показатель в последнее время на 10% ниже так называемой эталонной недели, за которую взят период с 13 по 19 февраля.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика РФ входит в период структурной трансформации и остро будет нуждаться в финансовых ресурсах. По ее словам, поддержка нужна будет и банкам, а компании и простые граждане ощутят сложные времена.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Экономический КризисМинэкономразвития
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