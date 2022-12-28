Минэкономразвития оценило снижение российского ВВП
С января по ноябрь текущего года снижение валового внутреннего продукта России достигло 2,1% в годовом выражении. Об этом сообщило Минэкономразвития в обзоре актуального положения экономики России.
По данным ведомства, в ноябре 2022 года снижение составило год к году 4%, в октябре этот показатель составил 4,5%.
Сообщается, что индекс промышленного производства с января по ноябрь демонстрирует околонулевую динамику. При этом в ноябре 2022 года его рост составил по отношению к октябрю 2022 года 1,6%, но произошло снижение на 1,8% по отношению к ноябрю 2021 года.
Выпуск обрабатывающих производств за одиннадцать месяцев 2022 сократился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ноябре 2022 года спад этого показателя составил 1,7% на годовом уровне (спад в октябре и сентябре 2022 года — 2,4% и 4% соответственно).
Существенным ростом отметился строительный сектор — на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 8,7% в ноябре 2022 года по сравнению с предыдущим ноябрем. Потребительский же спрос в ноябре отставал от показателей 2021 года. Суммарный оборот общественного питания, розничной торговли и платных услуг был ниже почти на 5%, чем в аналогичный период прошлого года.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что негативные прогнозы многих экспертов и западных аналитиков относительно российской экономики не сбылись. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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