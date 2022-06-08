Минэкономразвития: годовая инфляция в РФ на 3 июня опустилась до 17,02%

Министерство экономического развития России отметило снижение годовой инфляции в РФ до 17,02% на 3 июня. Об этом сообщается в отчете Минэкономразвития.

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Сообщается, что инфляция замедляется уже четвертую неделю подряд.

Неделей ранее процент годовой инфляции снизился до отметки с 17,35%, из чего следует, что показатель уменьшился на 0,33%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в торможении инфляции, есть как плюсы, так и «определенная засада».

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Инфляция
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