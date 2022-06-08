Минэкономразвития: годовая инфляция в РФ на 3 июня опустилась до 17,02%

Иностранные наёмники частично признали вину в суде ДНР

Миронов подтвердил, что был в машине в момент ДТП с курьером в Москве

Иран готов помочь в украинском урегулировании

Экс-главу управления зданиями Минэкономразвития РФ осудили условно на пять лет

Экс-главе ФИФА Блаттеру стало плохо на суде