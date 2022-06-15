ФРС повысила ставку до 1,5-1,75% годовых

Решение было принято по итогам заседания руководства ФРС.

Таким образом, ФРС подняла ставку сразу на 75 базисных пунктов, чего не происходило с 1994 года.

С начала года ставка была повышена уже на 150 базисных пунктов. Как ожидается, ФРС планирует продолжать подъем ставки.