ФРС повысила ставку до 1,5-1,75% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до 1,5 - 1,75% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Экономист спрогнозировал рост доллара к рублю этой осенью

Решение было принято по итогам заседания руководства ФРС.

Таким образом, ФРС подняла ставку сразу на 75 базисных пунктов, чего не происходило с 1994 года.

С начала года ставка была повышена уже на 150 базисных пунктов. Как ожидается, ФРС планирует продолжать подъем ставки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры