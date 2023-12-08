Минэк: проживание в российских отелях подорожало менее чем на 9%

По его словам, рост стоимости проживания в отелях близок к инфляции. Чиновник указал на стабилизацию цен на туристическом рынке.

При этом Ткач отметил, что количество туристических поездок по стране в 2023 году увеличилось на 18%.

По данным Росстата, в ноябре проживание в отелях подешевело на 0,39%, в санаториях — на 0,68%.

Как писала газета «Известия», цены на туры за рубеж зимой вырастут на 10–30%, передает «Радиоточка НСН».

