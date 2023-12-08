Минэк: проживание в российских отелях подорожало менее чем на 9%

В 2023 году стоимость проживания в российских отелях подорожала менее чем на 9%, заявил глава департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Владимир Ткач. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

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По его словам, рост стоимости проживания в отелях близок к инфляции. Чиновник указал на стабилизацию цен на туристическом рынке.

При этом Ткач отметил, что количество туристических поездок по стране в 2023 году увеличилось на 18%.

По данным Росстата, в ноябре проживание в отелях подешевело на 0,39%, в санаториях — на 0,68%.

Как писала газета «Известия», цены на туры за рубеж зимой вырастут на 10–30%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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