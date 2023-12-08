Минэк: проживание в российских отелях подорожало менее чем на 9%
В 2023 году стоимость проживания в российских отелях подорожала менее чем на 9%, заявил глава департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Владимир Ткач. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
По его словам, рост стоимости проживания в отелях близок к инфляции. Чиновник указал на стабилизацию цен на туристическом рынке.
При этом Ткач отметил, что количество туристических поездок по стране в 2023 году увеличилось на 18%.
По данным Росстата, в ноябре проживание в отелях подешевело на 0,39%, в санаториях — на 0,68%.
Как писала газета «Известия», цены на туры за рубеж зимой вырастут на 10–30%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru