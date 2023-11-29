АТОР: Встреча Нового года в Красной поляне обойдется туристам от 40 тысяч рублей

Встреча Нового года в отелях Красной поляны обойдется туристам минимум в 40 тысяч рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что отдых в отеле «три звезды» обойдется в 40-60 тысяч рублей без учета проезда в период с 31 декабря по 2 января. За четыре звезды в этот период придется заплатить 50-110 тысяч рублей. Каникулы в гостинице «пять звезд» выйдут дороже –от 85 до 290 тысяч рублей.

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В российских городах посуточная аренда на Новый год подорожала на 30%, сообщил генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов, передает ТАСС.

Пик бронирований жилья на Новый год приходится на конец ноября и декабрь, в среднем цены выросли на 15%, но в ряде регионов – до 30%. Больше всего цены выросли в карельской Сортавале — там стоимость краткосрочной аренды на праздники достигла 9729 рублей. Дороже теперь и Сочи и Калининграде — цены на аренду жилья составили 5920 рублей и 4250 рублей за сутки под Новый год, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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