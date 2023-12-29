Миллер заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе

«Там впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов», — цитирует Миллера РИА Новости.

По мнению главы «Газпрома», рост спроса на газ в мире продолжится, в течение следующих 25 лет он увеличится на 43%, пишет «Свободная пресса». Россия готова удовлетворить растущие потребности в топливе. По словам Миллера, Москва развивает сотрудничество с заинтересованными в надежном энергоснабжении государствами, отмечает телеканал «360».

«И уже давно ведем работу на восточном направлении. Прежде всего, с Китаем», — добавил руководитель концерна.

