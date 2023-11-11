Миллер: страны Европы вопреки заявлениям продолжают получать российский газ

По его словам, поставки российского газа идут через газовый хаб Австрии в Юго-Восточную Европу. После австрийского хаба газ из России отправляется туда, где его, вроде бы, быть не должно.

Миллер также указал на то, что «молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены «задушить» проект российской компании «Новатэк» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ – 2», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

