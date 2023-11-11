Миллер: страны Европы вопреки заявлениям продолжают получать российский газ
Европейские страны, которые якобы отказались от российского газа, продолжают его получать, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
По его словам, поставки российского газа идут через газовый хаб Австрии в Юго-Восточную Европу. После австрийского хаба газ из России отправляется туда, где его, вроде бы, быть не должно.
Миллер также указал на то, что «молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены «задушить» проект российской компании «Новатэк» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ – 2», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru