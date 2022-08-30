«Газпром» заявил об остановке прокачки по «Северному потоку»
«Газпром» объявил о приостановке прокачки газа по «Северному потоку» в период с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября, соответствующее уведомление размещено на информационной платформе Seeburger.
В документе сообщается, что остановка связана с необходимостью ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставкам по «Северному потоку» не мешает ничего, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, сообщает RT.
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