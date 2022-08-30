«Газпром» заявил об остановке прокачки по «Северному потоку»

«Газпром» объявил о приостановке прокачки газа по «Северному потоку» в период с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября, соответствующее уведомление размещено на информационной платформе Seeburger.

Президент Польши призвал демонтировать «Северный поток-2»

В документе сообщается, что остановка связана с необходимостью ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставкам по «Северному потоку» не мешает ничего, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Российский ГазГазопроводСеверный ПотокГазпром
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры