«Газпром» заявил об остановке прокачки по «Северному потоку»

Власти Москвы считают стабильной ситуацию на рынке труда Программу бизнес-миссий для экспортеров расширили в столице Более 300 тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» Более тысячи территорий у школ Москвы проверено на безопасность дорожного движения Станция метро «Владыкино» закрывалась из-за разбитой банки с бромом