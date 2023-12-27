Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году

Как отметил руководитель концерна, на январь уровень газификации составит 89% из 100% технически возможной. При этом на начало следующего года будет заключено более 1 млн договоров на догазификацию.

«Уже обеспечена техническая возможность подведения трубы к границам участка. 875 тыс. домовладений — к ним уже газ до границ участка подведен, из которых для 500 тыс. домовладений газ уже подан», — цитирует Миллера ТАСС.

Глава «Газпрома» подчеркнул, что в уходящем году было газифицировано свыше 400 населенных пунктов и построено 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов, пишет RT. Таким образом, поставленная президентом задача по полной газификации к 2030 году будет «абсолютно точно» выполнена.

