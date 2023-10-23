Миллер: Поставки газа по «дальневосточному» маршруту начнут не позднее 2027 года
Глава «Газпрома» Алексей Миллер анонсировал поставки топлива по «дальневосточному» маршруту в Китай, крайний срок их начала — 2027 год. Об этом Миллер заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Руководитель «Газпрома» сообщил о подписании соглашения по строительству газопровода с Дальнего Востока, которое уже вступило в силу, отмечает телеканал «360».
«Это еще плюс 10 миллиардов кубометров газа… Крайний срок начала поставок по "дальневосточному маршруту" — 2027 год», — подчеркнул Миллер.
В начале 2022 года «Газпром» и китайская CNPC подписали договор купли-продажи топлива по «дальневосточному» маршруту, он рассчитан на 25 лет. В январе текущего года Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по этому маршруту, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru