Миллер: Поставки газа по «дальневосточному» маршруту начнут не позднее 2027 года

Руководитель «Газпрома» сообщил о подписании соглашения по строительству газопровода с Дальнего Востока, которое уже вступило в силу, отмечает телеканал «360».

«Это еще плюс 10 миллиардов кубометров газа… Крайний срок начала поставок по "дальневосточному маршруту" — 2027 год», — подчеркнул Миллер.

В начале 2022 года «Газпром» и китайская CNPC подписали договор купли-продажи топлива по «дальневосточному» маршруту, он рассчитан на 25 лет. В январе текущего года Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по этому маршруту, напоминает RT.

