Миллер не исключил увеличение объёмов транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что вопрос транзита газа через Украину после 2024 года должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам, сообщает ТАСС.
По его словам, для новых закупок российского газа по украинскому маршруту не исключается увеличение объёмов транзита, по сравнению с текущими обязательствами.
Также глава «Газпрома» напомнил о проекте «Северный поток - 2», который строится с целью обеспечить надёжность, стабильность и диверсификацию поставок газа на рынок Евросоюза. Миллер добавил, что благодаря более короткому маршруту поставки, газопровод обеспечит европейским потребителям более дешевый газ.
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко не исключил продолжение транзита газа через Украину после 2024 года, но при условии наличия спроса.
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