Грушко назвал условие продолжения транзита газа через Украину
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко не исключил продолжение транзита газа через Украину после 2024 года, но при условии наличия спроса, сообщает РИА Новости.
По его словам, в будущем «потребность в газе будет только увеличиваться», о чём свидетельствуют прогнозы ведущих мировых агентств.
Грушко добавил, что в вопросе транзита голубого топлива Киев противоречит сама себе, периодически заявляя о необходимости избавиться от газовой зависимости от России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продление транзита российского газа через Украину после 2024 года является вопросом экономической целесообразности, сообщает телеканал «360».
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