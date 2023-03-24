Миллер и Токаев обсудили сотрудничество в газовой сфере
24 марта 202319:24
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели встречу, в ходе которой обсуждалось развитие сотрудничества в газовом секторе,
«На встрече были детально рассмотрены вопросы развития сотрудничества в газовой сфере», - говорится в сообщении телеграм-канала компании «Газпром».
Ранее в пресс-службе «Газпрома» объявили об историческом рекорде суточных поставок газа в Китай.
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24 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru