Миллер и Токаев обсудили сотрудничество в газовой сфере

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели встречу, в ходе которой обсуждалось развитие сотрудничества в газовом секторе,

Россия вышла на первое место по поставкам газа в Китай

«На встрече были детально рассмотрены вопросы развития сотрудничества в газовой сфере», - говорится в сообщении телеграм-канала компании «Газпром».

Ранее в пресс-службе «Газпрома» объявили об историческом рекорде суточных поставок газа в Китай.

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ФОТО: Алексей Миллер, глава "Газпром"
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