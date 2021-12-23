Миллер: «Газпром» увеличит добычу газа в 2021 году

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2021 году компания увеличит добычу газа, сообщает РИА Новости.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за год выросли вдвое

По его словам, будет добыто на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в пррошлом году, таким образом добыча вырастет до 515 миллиардов кубометров.

«Это лучший показатель за последние 13 лет», — заключил Миллер.

Ранее украинская компания «Нафтогаз» подала в Еврокомиссию жалобу на «Газпром», обвинив российскую компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: Алексей Миллер, глава "Газпром"
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