Миллер: «Газпром» увеличит добычу газа в 2021 году

По его словам, будет добыто на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в пррошлом году, таким образом добыча вырастет до 515 миллиардов кубометров.

«Это лучший показатель за последние 13 лет», — заключил Миллер.

Ранее украинская компания «Нафтогаз» подала в Еврокомиссию жалобу на «Газпром», обвинив российскую компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, сообщает Ura.ru.