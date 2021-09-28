МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за контракта с «Газпромом»

В Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в этой стране Иштван Ийдярто. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИДа. Сообщается, что такой шаг сделан для того, чтобы донести позицию украинской стороны по газовому контракту Будапешта и «Газпрома».

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Ранее «Газпром» и Венгрия согласовали поставку газа до конца 2036 года. По контракту венгерская сторона будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении всего срока контракта. При этом газ из России будет поступать в обход Украины.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:ГазпромВенгрияУкраина
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