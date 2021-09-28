МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за контракта с «Газпромом»

В Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в этой стране Иштван Ийдярто. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИДа. Сообщается, что такой шаг сделан для того, чтобы донести позицию украинской стороны по газовому контракту Будапешта и «Газпрома».