МИД: Страны АСЕАН интересуются импортом углеводородов из России
Страны АСЕАН в той или иной степени проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России, заявил директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев, передает РИА Новости.
Он отметил, что у России есть богатый опыт кооперации в энергетической сфере с рядом стран АСЕАН.
По его словам, Москва нацелена не только увеличивать поставки, но и реализовывать более продвинутые проекты с партнерами Юго-Восточной Азии. Речь идет, например, о совместной разработке месторождений и создании перерабатывающих мощностей.
Ранее президент Индонезии не исключил, что страна закупит российскую нефть для сдерживания роста цен на энергоносители, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, Россия предложила в августе скидку на нефть до 30% для азиатских стран по долгосрочным контрактам, при этом США призывают Индонезию согласиться ввести потолок цен на нефть из России.
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