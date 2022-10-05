МИД: Страны АСЕАН интересуются импортом углеводородов из России

Страны АСЕАН в той или иной степени проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России, заявил директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев, передает РИА Новости.

Он отметил, что у России есть богатый опыт кооперации в энергетической сфере с рядом стран АСЕАН.

По его словам, Москва нацелена не только увеличивать поставки, но и реализовывать более продвинутые проекты с партнерами Юго-Восточной Азии. Речь идет, например, о совместной разработке месторождений и создании перерабатывающих мощностей.