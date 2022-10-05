МИД: Страны АСЕАН интересуются импортом углеводородов из России

Страны АСЕАН в той или иной степени проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России, заявил директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев, передает РИА Новости.

Он отметил, что у России есть богатый опыт кооперации в энергетической сфере с рядом стран АСЕАН.

По его словам, Москва нацелена не только увеличивать поставки, но и реализовывать более продвинутые проекты с партнерами Юго-Восточной Азии. Речь идет, например, о совместной разработке месторождений и создании перерабатывающих мощностей.

«Будут искать выгоду»: Аналитик энергорынка о планах Индонезии покупать российскую нефть

Ранее президент Индонезии не исключил, что страна закупит российскую нефть для сдерживания роста цен на энергоносители, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, Россия предложила в августе скидку на нефть до 30% для азиатских стран по долгосрочным контрактам, при этом США призывают Индонезию согласиться ввести потолок цен на нефть из России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СотрудничествоИндонезияМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры