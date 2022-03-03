Европарламентарий Бухайт назвал ошибочными санкции ЕС против России

Бухайт указал, что рестрикции не приведут ни к чему хорошему для Европы. В частности, из-за санкций вероятны долгосрочные сбои в торговых отношениях с РФ — важным торговым партнером Германии.

Европарламентарий предположил, что Совет ЕС может предпринять для минимизации ущерба от ограничений.

«Следует ли совету не расширять свой всеобъемлющий подход к санкциям в отношении запрета гражданам ЕС... занимать высокооплачиваемые должности в советах директоров таких российских госкомпаний, как "Роснефть", "Газпром", РЖД, "Ростелеком" и других?» — указал Бухайт.

Политик отметил, что в их число входят экс-канцлеры Австрии Кристиан Керн и Вольфганг Шюссель, пишет Ura.ru.

