МИД: Переговоры по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются
Переговоры о создании газового союза России, Узбекистана и Казахстана продолжаются. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин в беседе с РИА Новости.
Как отметил дипломат, в СМИ появляются вырванные из контекста цитаты участников переговоров.
«На этом основании делается вывод, что наши коллеги из Узбекистана как-то не принимают это дело. И это при том понимании, что сейчас как раз идут переговоры, они не завершены», — указал Сентюрин.
Посол добавил, что в медиа могут появляться различные высказывания, брошенные «на ногах», на основании которых делают выводы об отказе от проекта. Однако сейчас стороны изучают предложения.
В конце ноября президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном, напоминает «Свободная пресса». В декабре СМИ сообщили, что Узбекистан якобы отказался от союза. Позже в Кремле указали, что эта информация не соответствует действительности, пишет Ura.ru.
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