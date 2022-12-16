МИД: Переговоры по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются

Как отметил дипломат, в СМИ появляются вырванные из контекста цитаты участников переговоров.

«На этом основании делается вывод, что наши коллеги из Узбекистана как-то не принимают это дело. И это при том понимании, что сейчас как раз идут переговоры, они не завершены», — указал Сентюрин.

Посол добавил, что в медиа могут появляться различные высказывания, брошенные «на ногах», на основании которых делают выводы об отказе от проекта. Однако сейчас стороны изучают предложения.

В конце ноября президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном, напоминает «Свободная пресса». В декабре СМИ сообщили, что Узбекистан якобы отказался от союза. Позже в Кремле указали, что эта информация не соответствует действительности, пишет Ura.ru.

