Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой может стать самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg. Сообщается, что в следующем году таких результатов может достичь Гайана, пишет Газета.ру.

По данным Международного валютного фонда к будущему году экономика этой страны должна вырасти на 86%, в то время, как в этом году ее рост составил всего 4,4%.

Как отмечает «Свободная пресса», нa дaнный момент, годовой ВВП южноaмерикaнской стрaны оценивaют в 4 млрд доллaров, однaко уже через пять лет он может достигнуть 15 млрд. При этом, по дaнным МВФ, 40% экономики Гaйaны нa протяжении пяти лет будет состaвлять нефтяной сектор, сообщает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что падение цен на нефть нанесло наиболее заметный ущерб экономическому росту России в период с 2014 по 2018 год. Об этом заявили специалисты Международного валютного фонда. Совершенно очевидно, что российская экономика так и не слезла с нефтяной иглы, отметил в эфире НСН доктор экономических наук, Заслуженный экономист РФ, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров. Но сложившаяся ситуация угроз стабильности не несет, добавил он.

