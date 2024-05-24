МСЗ: Россия впервые займёт почти 26% мирового рынка зерна

По данным организации, в текущем сезоне Россия сможет экспортировать 53,1 миллиона тонн пшеницы, что на 10% больше показателя прошлого года. В апреле 2024 года прогноз составлял 52,1 миллиона тонн.

Доля России в мировом экспорте на уровне прогнозируемых 25,8% станет рекордной для страны. Ранее наибольший показатель в 23,4% был достигнут в 2017-2018 сельскохозяйственном году.

Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что Россия поставляет зерно преимущественно в Египет, Турцию, Бангладеш, Пакистан и Алжир.

