МСЗ: Россия впервые займёт почти 26% мирового рынка зерна
Россия в 2024 году может занять почти 26% мирового рынка пшеницы, пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз Международного совета по зерну.
По данным организации, в текущем сезоне Россия сможет экспортировать 53,1 миллиона тонн пшеницы, что на 10% больше показателя прошлого года. В апреле 2024 года прогноз составлял 52,1 миллиона тонн.
Доля России в мировом экспорте на уровне прогнозируемых 25,8% станет рекордной для страны. Ранее наибольший показатель в 23,4% был достигнут в 2017-2018 сельскохозяйственном году.
Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что Россия поставляет зерно преимущественно в Египет, Турцию, Бангладеш, Пакистан и Алжир.
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