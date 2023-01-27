Международные резервы России за неделю выросли на $2,6 млрд
Международные резервы России выросли на 0,4% ($2,6 млрд) за неделю, на 20 января их объем достиг $594,6 млрд. Об этом сообщает Центробанк.
«Объем международных резервов ... составил 594,6 млрд долларов, увеличившись за неделю на 2,6 млрд долларов, или на 0,4%, под воздействием положительной переоценки», — отмечается в сообщении регулятора.
По состоянию на 13 января международные резервы РФ оценивались в $592 млрд, напоминает RT.
Международные резервы — высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства, состоящие из средств в зарубежной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота, пишет РИА ФАН.
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