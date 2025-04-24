ЦБ: Международные резервы России достигли исторического максимума

Международные резервы России по состоянию на 18 апреля увеличились до до 681,3 млрд долларов, что является новым историческим макасмумом. Об этом сообщает Центробанк РФ.

СМИ: Россия вошла в топ-10 стран с самыми большими запасами золота в мире

По данным регулятора, речь идёт о периоде с 11 по 18 апреля. Увеличение составило 3,9% или 25,5 млрд долларов.

«Международные резервы... увеличились... главным образом из-за положительной переоценки», - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Евросоюз и «Большая семёрка» могут столкнуться с проблемами, если Венгрия блокирует продление санкций в отношении замороженных активов РФ, сообщает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:РоссияРезервный ФондЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры