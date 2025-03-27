Международные резервы России выросли до $650,4 миллиарда

По данным на 14 марта, объем резервов составлял $641,9 миллиардов. Эти активы включают в себя иностранную валюту, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и монетарное золото, отмечает газета «Известия».

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив часть резервов и запретив любые операции с активами Центробанка, передает «Радиоточка НСН».

