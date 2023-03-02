Международные резервы РФ за неделю снизились на 1,4 млрд долларов
Международные резервы России по состоянию на 24 февраля 2023 года составили 580,7 млрд долларов, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
В сообщении регулятора говорится, за неделю с 17 февраля (582,1 млрд долларо) они снизились на 0,2% или на 1,4 млрд долларов.
«Объём международных резервов сократился за неделю вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила», - пояснили в ведомстве.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что прибыль российских банков в 2023 году может превысить 1 трлн рублей, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Фестиваль «Русские сезоны» стартует в Астане
- Международные резервы РФ за неделю снизились на 1,4 млрд долларов
- Появились кадры со взлетом самолета А-50, который якобы атаковали в РБ
- Европейский суд разрешил Никите Мазепину выступать в «Формуле 1»
- Ганчев заявил, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска
- Парламент Молдавии принял антироссийскую декларацию
- Офицер ЦРУ Джиральди заявил, что Крым всегда был частью России
- Шадаев: пилотные проекты по сотовой связи 5G начнутся в городах России в 2025 году
- Владимир Путин дал старт Году педагога и наставника
- В Крыму приняли меры безопасности после ЧП в Брянской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru