Международные резервы РФ за неделю снизились на 1,4 млрд долларов

Международные резервы России по состоянию на 24 февраля 2023 года составили 580,7 млрд долларов, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

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В сообщении регулятора говорится, за неделю с 17 февраля (582,1 млрд долларо) они снизились на 0,2% или на 1,4 млрд долларов.

«Объём международных резервов сократился за неделю вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила», - пояснили в ведомстве.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что прибыль российских банков в 2023 году может превысить 1 трлн рублей, сообщает RT.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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