Международные резервы РФ за неделю снизились на $14 млрд
Международные резервы России на 29 апреля составили $593,1 млрд, то есть, сократились за неделю на $14 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЦБ.
При этом в мае бюджет России пополнится на 414 миллиардов рублей из-за дополнительных нефтегазовых доходов, сообщает издание со ссылкой на Минфин.
Отмечается, что это связано с повышением цен на нефть.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что, несмотря на санкции, Россия в стоимостном выражении продает нефти больше, чем в начале года, а также переходит на новую экономическую модель без резервов в долларах.
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