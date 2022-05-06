Международные резервы РФ за неделю снизились на $14 млрд

Международные резервы России на 29 апреля составили $593,1 млрд, то есть, сократились за неделю на $14 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЦБ.

При этом в мае бюджет России пополнится на 414 миллиардов рублей из-за дополнительных нефтегазовых доходов, сообщает издание со ссылкой на Минфин.

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Отмечается, что это связано с повышением цен на нефть.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что, несмотря на санкции, Россия в стоимостном выражении продает нефти больше, чем в начале года, а также переходит на новую экономическую модель без резервов в долларах.


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ФОТО: pxhere.com
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