Международные резервы РФ за неделю снизились на $14 млрд

Международные резервы России на 29 апреля составили $593,1 млрд, то есть, сократились за неделю на $14 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЦБ.

При этом в мае бюджет России пополнится на 414 миллиардов рублей из-за дополнительных нефтегазовых доходов, сообщает издание со ссылкой на Минфин.