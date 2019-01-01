Экономика

Международные резервы РФ превысили $500 млрд впервые с 2014 года

13 июня18:49

Объем международных или золотовалютных резервов Российской Федерации превысил 500 миллиардов долларов и составил на 7 июня $502,7 млрд. Уровень в полтриллиона превышен впервые с начала 2014 года, сообщает Центральный банк на своём сайте.

На минувшей неделе золотовалютные резервы «потолстели» сразу 7,5 миллиардов долларов, что составляет полтора процента. Это произошло в основном в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отмечает RT.

На росте резервов сказались укрепление резервных валют к американскому доллару и подорожание золота до максимума за последние 14 месяцев. Происходит это на фоне повышения риска замедления роста глобальной экономики, в связи с ухудшением торговых отношений между США и Мексикой.

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Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее заявила, что 500 миллиардов долларов это комфортный ориентир уровня золотовалютных резервов, который должен покрыть все возможные риски с учётом внешних факторов.

На начало текущего года структура международных резервов России выглядела следующим образом: доля долларов США составляла 22,7%, евро - 31,7%, китайские юани - 14,2%, британские фунты стерлингов - 6%, японские иены - 4%. Доля золота в резервах достигала 18%.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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