Международные резервы РФ превысили $500 млрд впервые с 2014 года

Объем международных или золотовалютных резервов Российской Федерации превысил 500 миллиардов долларов и составил на 7 июня $502,7 млрд. Уровень в полтриллиона превышен впервые с начала 2014 года, сообщает Центральный банк на своём сайте.

На минувшей неделе золотовалютные резервы «потолстели» сразу 7,5 миллиардов долларов, что составляет полтора процента. Это произошло в основном в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отмечает RT.

На росте резервов сказались укрепление резервных валют к американскому доллару и подорожание золота до максимума за последние 14 месяцев. Происходит это на фоне повышения риска замедления роста глобальной экономики, в связи с ухудшением торговых отношений между США и Мексикой.