Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB

«Мы подтверждаем наш рейтинг "BBB-/A-3" в иностранной валюте и "BBB/A-2" в национальной валюте... для России. Прогноз стабильный», — цитирует сообщение РИА Новости.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, министерство рассматривает решение S&P как очередное подтверждение правильности экономической политики, которая проводится в стране.

«По мнению аналитиков агентства, текущее состояние платежного баланса Российской Федерации, сбалансированное бюджетное планирование и действующий режим плавающего валютного курса обеспечивают достаточную устойчивость отечественной экономики перед лицом потенциальных внешних шоков», — подчеркнул глава Минфина.

