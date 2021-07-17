Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB-
Рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
«Мы подтверждаем наш рейтинг "BBB-/A-3" в иностранной валюте и "BBB/A-2" в национальной валюте... для России. Прогноз стабильный», — цитирует сообщение РИА Новости.
По словам министра финансов России Антона Силуанова, министерство рассматривает решение S&P как очередное подтверждение правильности экономической политики, которая проводится в стране.
«По мнению аналитиков агентства, текущее состояние платежного баланса Российской Федерации, сбалансированное бюджетное планирование и действующий режим плавающего валютного курса обеспечивают достаточную устойчивость отечественной экономики перед лицом потенциальных внешних шоков», — подчеркнул глава Минфина.
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