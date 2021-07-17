Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB-

Рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом.

Fitch подтвердил рейтинг РФ на уровне «BBB»

«Мы подтверждаем наш рейтинг "BBB-/A-3" в иностранной валюте и "BBB/A-2" в национальной валюте... для России. Прогноз стабильный», — цитирует сообщение РИА Новости.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, министерство рассматривает решение S&P как очередное подтверждение правильности экономической политики, которая проводится в стране.

«По мнению аналитиков агентства, текущее состояние платежного баланса Российской Федерации, сбалансированное бюджетное планирование и действующий режим плавающего валютного курса обеспечивают достаточную устойчивость отечественной экономики перед лицом потенциальных внешних шоков», — подчеркнул глава Минфина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаАнтон СилуановМинфин РФРейтинг
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