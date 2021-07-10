Fitch подтвердил рейтинг РФ на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной на уровне "BBB", прогноз «стабильный». Об этом сообщается на сайте агентства.

Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне "F2".

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов назвал вызовы для экономической политики правительства России. Правительству необходимо реагировать на масштабные изменения в глобальной экономике из-за пандемии коронавируса.


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