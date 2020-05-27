Меры поддержки оказаны уже 123 компаниям сферы бытовых услуг столицы
Городскими мерами поддержки воспользовались уже более 120 столичных предприятий сферы бытовых услуг. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Как заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, такие организации, арендующие землю или недвижимость у города, на время вынужденной приостановки своей деятельности из-за пандемии COVID-19 могут не платить аренду.
Ефимов добавил, что такую льготу уже получили 123 компании на общую сумму более 52 миллионов рублей.
Аналогичную поддержку получили, в частности, предприятиям сфер торговли, туризма, а также образовательные, культурные и спортивные учреждения, отмечает АГН Москва. Они освобождены от арендной платы с 1 марта по 30 июня включительно.
Ранее НСН писала, что Сергей Собянин объявил о том, что в столице после отмены ограничений к работе вернулись более 90% предприятий. Об этом мэр написал в блоге на своем персональном сайте.
Собянин выразил благодарность предпринимателям, так как они обеспечили город всем необходимым во время пандемии. По его словам, в кратчайшие сроки промышленность наладила выпуск санитайзеров и средств защиты. Мэр отметил бесперебойную работу продуктовых магазинов и такси, а также подчеркнул, что множество услуг жители столицы в этот период могут получить с помощью курьеров или онлайн.
Глава Москвы также напомнил, что в помощь московскому бизнесу городское правительство уже приняло три пакета мер поддержки в размере 85 млрд рублей. Как утверждает Собянин, разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тысяч организаций, в которых работают свыше 750 тысяч человек.
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