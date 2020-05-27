Меры поддержки оказаны уже 123 компаниям сферы бытовых услуг столицы

Городскими мерами поддержки воспользовались уже более 120 столичных предприятий сферы бытовых услуг. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Как заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, такие организации, арендующие землю или недвижимость у города, на время вынужденной приостановки своей деятельности из-за пандемии COVID-19 могут не платить аренду.

Ефимов добавил, что такую льготу уже получили 123 компании на общую сумму более 52 миллионов рублей.

Аналогичную поддержку получили, в частности, предприятиям сфер торговли, туризма, а также образовательные, культурные и спортивные учреждения, отмечает АГН Москва. Они освобождены от арендной платы с 1 марта по 30 июня включительно.