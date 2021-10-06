Меркель: Россия выполняет все контракты на поставку энергоносителей
Российская сторона выполняет все контракты на поставку энергоносителей. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Западные Балканы, передает Der Spiegel.
По ее словам, нет заказов, которые не выполнялись российской стороной.
Меркель отметила, что тема обсуждалась с Владимиров Путиным ранее и также заметила, что европейцы привыкли к низким ценам на энергоносители.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении попросить у российского президента помощи из-за подорожания газа.
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