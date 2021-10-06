Меркель: Россия выполняет все контракты на поставку энергоносителей

Российская сторона выполняет все контракты на поставку энергоносителей. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Западные Балканы, передает Der Spiegel.

По ее словам, нет заказов, которые не выполнялись российской стороной.

Меркель отметила, что тема обсуждалась с Владимиров Путиным ранее и также заметила, что европейцы привыкли к низким ценам на энергоносители.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении попросить у российского президента помощи из-за подорожания газа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазАнгела Меркель
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры