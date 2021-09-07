Меркель открыла международный автосалон в Мюнхене
Канцлер Германии Ангела Меркель дала старт 69-му международному автосалону IAA Mobility, который проходит в Мюнхене, сообщает ТАСС.
В своей речи глава правительства ФРГ назвала автошоу, «сигналом надежды».
«Долгие месяцы пандемии были и остаются сложными, вирус по-прежнему требует от нас ограничений и терпения. И экономике пришлось столкнуться с действительно сложным временем», - подчеркнула канцлер.
Также Меркель отметила, что в условиях пандемии наблюдается повышенный спрос на велосипеды, в том числе на электрической тяге. При этом участие в автошоу принимают более 70 производителей двухколёсного транспорта.
Всего же на автосалон, который ранее принимал Франкфурт, приехали порядка 600 компаний, а основной акцент мероприятия сделан на электромобилях.
Ранее из-за пандемии второй год подряд был отменён Международный Женевский автосалон.
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