Меркель открыла международный автосалон в Мюнхене

Канцлер Германии Ангела Меркель дала старт 69-му международному автосалону IAA Mobility, который проходит в Мюнхене, сообщает ТАСС.

В своей речи глава правительства ФРГ назвала автошоу, «сигналом надежды».

«Долгие месяцы пандемии были и остаются сложными, вирус по-прежнему требует от нас ограничений и терпения. И экономике пришлось столкнуться с действительно сложным временем», - подчеркнула канцлер.

Также Меркель отметила, что в условиях пандемии наблюдается повышенный спрос на велосипеды, в том числе на электрической тяге. При этом участие в автошоу принимают более 70 производителей двухколёсного транспорта.

Всего же на автосалон, который ранее принимал Франкфурт, приехали порядка 600 компаний, а основной акцент мероприятия сделан на электромобилях.

Ранее из-за пандемии второй год подряд был отменён Международный Женевский автосалон.

