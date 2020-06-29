Автосалон-2021 в Женеве отменен из-за коронавируса

Международный Женевский автосалон не состоится в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Интерфакс.

Соответствующее решение приняли организаторы. По их словам, большая часть участников выставки предпочли бы участвовать в шоу в 2022 году.

Отметим, что автосалон-2020, который должен был пройти весной, также отменили из-за пандемии.

Женевский автосалон – одна из крупнейший выставок в мире, где проходят презентации новинок мировых автомобильных брендов.



