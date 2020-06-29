МЭР: В РФ из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч сотрудников

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в РФ из-за пандемии коронавируса были сокращены 680 тысяч сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.

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Решетников назвал это «неплохим результатом», отметив, что на пике эпидемии в РФ не работали около 15 млн человек. Таким образом, под сокращение попали всего 4,5% от общего числа, уточнил министр.

По данным главы МЭР, сокращения рабочих мест происходило в основном в наиболее пострадавших отраслях экономики. Между тем, Решетников спрогнозировал, что МЭР к 2021 году достигнет цель по возвращению уровня занятости населения к положению 2019 года. По его словам, это, в частности, обеспечат принятые меры поддержки.



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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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