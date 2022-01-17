Мэр украинского города пожаловался на «сумасшедшие» цены на газ
Стоимость газа на Украине слишком высока, считает мэр города Шостка Николай Нога. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала «Наш».
По словам Ноги, отопительный сезон проходит чрезвычайно сложно, пишет «Свободная пресса».
«Цена на газ сумасшедшая… Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует», — подчеркнул градоначальник.
Энергетический кризис начался на Украине осенью прошлого года. Сложная ситуация возникла из-за дефицита топлива и резкого роста цен на сырье. К настоящему времени запасы природного газа в стране сократились на 43% по сравнению с предыдущим годом, пишет РИА ФАН.
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