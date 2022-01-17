Мэр украинского города пожаловался на «сумасшедшие» цены на газ

Первый президент Казахстана Назарбаев, скорее всего, бежал в ОАЭ В Германии заявили, что для запуска «Северного потока – 2» нет препятствий Следователи считают, что Вдову Александра Градского могли ограбить по наводке Новую уголовную статью могут ввести в России за мошенничество в сфере ритуальных услуг