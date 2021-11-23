Мэр Москвы предоставил льготы инвестпроекту по созданию технопарка рядом с Курским вокзалом

Мэр Москвы Сергей Собянин предоставил льготы инвестпроекту по созданию технопарка рядом с Курским вокзалом. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«Правительство Москвы присвоило статус инвестиционного приоритетного проекта проекту по созданию технопарка «Курский». Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.