Мэр Москвы предоставил льготы инвестпроекту по созданию технопарка рядом с Курским вокзалом
Мэр Москвы Сергей Собянин предоставил льготы инвестпроекту по созданию технопарка рядом с Курским вокзалом. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
«Правительство Москвы присвоило статус инвестиционного приоритетного проекта проекту по созданию технопарка «Курский». Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.
Уточняется, что статус приоритетного инвестпроекта позволит снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%. Для размещения технопарка планируется строительство нового корпуса площадью 25,3 тысяч кв. м. Технопарк будет предназначен для размещения компаний, специализирующихся на проведении научных исследований и разработок, в том числе в сфере химической промышленности, фармакологии и IT.
Таким образом, в технопарке «Курский» будет создано не менее 190 рабочих мест. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 1,6 млрд рублей.
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