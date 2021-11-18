Заммэра Ефимов: Новый деловой центр и технопарк появятся в Москве за пределами ТТК

Новый деловой центр и промышленный технопарк будут построены в Москве за пределами третьего транспортного кольца (ТТК), сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, эти проекты будут реализованы в рамках программы создания мест приложения труда.

«В Москве продолжается реализация программы создания мест приложения труда за пределами ТТК. Еще два инвестора подписали городом соглашения, в рамках которых построят деловой центр и промышленный технопарк общей площадью 76,7 тыс. кв.м. В городе появятся новые рабочие места для инженеров, специалистов розничной торговли и сферы различных услуг. Северный и Северо-Западный округа Москвы получат новые точки экономического и социального роста. В реализацию проектов инвестор вложит 8,5 млрд рублей», – отметил Ефимов.

При этом он отметил, что реализация этих проектов позволит создать более двух тысяч рабочих мест.

Деловой центр будет построен в районе Хорошево-Мневники на улице Шеногина. Застройщик инвестирует в проект 7,4 млрд рублей.

«Помимо офисов, проект предполагает создание торговых площадей и объектов общепита. В будущем здесь смогут работать около 1,7 тысяч человек. Льготу инвестор сможет использовать при переоформлении земельных участков для строительства ЖК Sydney City после того, как сдаст деловой центр в эксплуатацию», - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Промышленный технопарк площадью 20,7 тысяч кв. м. появится в Молжаниновском районе столицы. В его строительство инвестируют 1,1 млрд рублей. При этом девелоперы, которыми являются компании из структуры ГК ФСК, получат льготы.

По словам президента ГК ФСК Владимира Воронина, эти проекты создадут комфортную среду, в которой можно будет «получить максимальное количество сервисов, не выезжая в центр Москвы и экономя свое время».

