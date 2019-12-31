Медведев утвердил документы для финансирования нацпроектов

31 декабря 201915:22

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документы, позволяющие Минфину уже в январе 2020 года начать финансирование национальных проектов. Об этом рассказал пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, передает ТАСС.

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Медведев поручил федеральным министерствам и регионам внести в правительство все необходимые бумаги до 31 декабря. Это поручение было выполнено к 26-му числу, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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ФОТО: РИА Новости
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