Медведев утвердил документы для финансирования нацпроектов

В Москве продолжается расчистка наледи и противогололедная обработка Более 40 новых камер фотовидеофиксации установили в столице До 1,5 тыс. сотрудников МЧС и добровольцев обеспечат пожарную безопасность в Москве в праздники Около 500 пар в столице заключат брак 31-го декабря В Москве продлён «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра