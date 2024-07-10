Медведев призвал исправить перекос в зарплатах инженеров и курьеров

«Это очевидный перекос на рынке, и такого быть не должно. При том что рынок все больше и больше требует людей, которые занимаются "служебными" функциями, тем не менее это не нормальная ситуация», - заявил он в ходе совещания о совершенствовании трудового законодательства.

В ходе дискуссии также было отмечено, что перекос в доходах может быть связан не только с зарплатами, но и с разницей в налоговой нагрузке при разных видах трудоустройства. По мнению Медведева, если проблема не будет решена, в ближайшее время предприятиям будет сложно найти квалифицированные кадры, поскольку все больше людей будут выбирать для себя работу курьером.

Ранее эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов сообщил «Радиоточке НСН», что в июне 2024 года был зафиксирован рост зарплат трудовых мигрантов на 23%. На курьерских должностях они стали зарабатывать наравне с IT-специалистами - около 155 тысяч рублей в месяц.

